Популярная певица Оля Полякова выступила на праздничном концерте перед Днем Независимости Украины
Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской артисткой. Она засветилась на телевидении еще в 2000-ом году, когда певица анонсировала первый альбом. Также, стоит отметить, что Ольга проявила себя как ведущая и актриса. Девушка активно ведет социальные сети и показывает поклонникам моменты из жизни.
На этот раз артистка поделилась новыми видео в Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга выступает на концерте на Национальной сорочинской ярмарке, которая проводилась в селе Великие Сорочинцы. Как известно, ярмарка проходила с 17 по 22 августа, где выступали также Олег Кензов и Сергей Михалок "Ляпис 98".
Певица нарядилась в светоотражающий боди яркого голубого цвета с фиолетовой и синей вышивками. Также на ней накидка с фиолетовыми шарами, Ольга добавила к своему образу серебряную корону.
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Артистка спела многие песни из своего репертуара, среди них были: "Королева ночи" и "Лёд тронулся".
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