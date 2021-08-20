Популярная артистка Оля Полякова засветилась в экстравагантном наряде появилась на концерте ко Дню Независимости

Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской артисткой. Как известно, на День Независимости Украины состоится несколько праздничных концертов. Один из них покажут на телеканале "Україна", и именно на нем выступила Оля Полякова. Певица активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз на странице "Зірковий шлях" в Инстаграм появились новые фото. На снимке Ольга засветилась в светоотражающем боди и короне.

Пользватели сети завалили певицу неприятными комментариями, они возмущены постоянным появлением Ольги в открытых нарядах.

"Полякова, как всегда, в праздничных трусах"

"Ну вот у меня вопрос к артистам, а платья нет? Обязательно в трусах? Я понимаю что ваши купальники стоят как моя квартира! Это государственный праздник, ну думать надо что надевать!"

"В дет.садике тоже всем трусы показывала всем было смешно,как и сейчас,петь научись,а не орать хрипотой"

"Меня вот тоже каждый раз удивляюсь: почему Полякова выступает только в трусах? Она всегда одинаковая, в одном образе"

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