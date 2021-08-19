Украинский блогер Алексей Дурнев подшутил над Лесей Никитюк из-за роста, но красотка не стала молчать

Как пишет Politeka.net, Дурнев стал популярным телеведущим, актером и продюсером. Алексей не обходит стороной и Интернет, выпуская на Ютуб свои блог-программы. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте страничку до конца).

В этот раз Дурнев решил "пройтись" по Лесе Никитюк:

"Метр восемьдесят три. Извините, но это только на железной дороге работать. Ну красивые женщины - же все невысокие".

Никитюк записала два ролика, посмеявшись над этим.

"Здравия желаю. Проводница Леся Ивановна Никитюк, поезд 1340 Киев - Лисичанск. Проходим постели меняем. С детства вынуждена работать на железной дороге, потому что ростом выше метр восемьдесят и соответственно некрасивая. Но радует, что я здесь не одна. Со мной мои подруги-коллеги, от слова колея, передаю им привет: Маша Ефросинина - 12-й вагон, Катя Осадчая - 16-й вагон, Оля Полякова сегодня не на смене, передаю привет", - сказала Леся в форме проводницы.

"Дорогие друзья, я думала мы давным-давно живем в толерантном обществе, которому не с руки обижать людей из-за веса, роста, цвета кожи!

Но среди нас, к сожалению, есть человек, который в своих видео не называет моё имя, закрывает мое лицо… но сейчас он перешел все границы..

Опущусь на секунду до твоего уровня юмора и скажу так, чтобы тебе было понятно:

⁃ ты со своим ростом видел только пилотку проводницы!", - написала Леся.

"Любовь, любовь", - ответила солистка KAZKA Александра Зарицкая.

Фанаты поставили 3 тысячи лайков за восемь минут и написали комментарии:

"Любовь, любовь", "Достойный ответ", "Как же я раньше любила эту программу", "Ахаха, пилотку проводницы", "Меня тоже зацепило ... Он говорил как могут высокие девушки быть красивыми, потому что все низкие лишь красивые. Ну некое мышление. Аполлон блин. У меня рост 175, и в школе были образы которые я до сих пор помню, хотя мой рост ни в чем никогда мне не мешал. Дать бы ему в лобешник ...".

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