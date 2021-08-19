Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк показала красивое кольцо, которое загадочно одела на безымянный палец
Как пишет Politeka.net, недавно популярная телеведущая, которая запомнилась украинцам как ведущая шоу "Кто сверху?"вместе с Сергеем Притулой, вернулась с отдыха на португальском острове Мадейра. В своем Instagram Никитюк рассказала, что перед возвращением в Киев, заехала к родителям в Хмельницкий, где, вероятно, оставила своего домашнего любимца – пса Рафика.
В stories телеведущая показала поклонникам трогательное прощание с мамой и невольно засветила массивное кольцо с огромным камнем на безымянном пальце.
"Мамочка, буду очень скучать по тебе. Минутка любви к маме", - говорит Нікітітюк.
72-летняя Пугачева показала себя без макияжа крупным планом и пожаловалась: "Вот и морщинки..."
Эктор Хименес-Браво после пожара признался, что готовится к отъезду из страны: "Из-за пандемии..."
Балан рядом с Тиной Кароль оконфузился на съемках популярного шоу, момент попал на видео: "Чуть не упал"
В Харькове готовы принять беженцев из Афганистана, детали: "Такова ситуация, что... "
"Нам хорошо вместе": 17-летний юноша влюбился в 71-летнюю бабушку, фото пары
Позже Леся сказала, что они с Рафиком отправились на Киев и рассказала, что дорога была очень длинной, ведь везде ремонтировали покрытие.
Ранее Politeka писала, что Никитюк в синем топике похвасталась неожиданным преображением с короткой прической: фото у стилиста.
Напомним, что Никитюк собралась на "Україна має талант", Притула не выдержал: "будешь фокусы показывать?".
A еще Politeka сообщала, что Никитюк в купальнике захватила победителя "Голоса страны" и не только: "как приятно видеть натуральную красоту".