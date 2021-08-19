Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк показала красивое кольцо, которое загадочно одела на безымянный палец

Как пишет Politeka.net, недавно популярная телеведущая, которая запомнилась украинцам как ведущая шоу "Кто сверху?"вместе с Сергеем Притулой, вернулась с отдыха на португальском острове Мадейра. В своем Instagram Никитюк рассказала, что перед возвращением в Киев, заехала к родителям в Хмельницкий, где, вероятно, оставила своего домашнего любимца – пса Рафика.

В stories телеведущая показала поклонникам трогательное прощание с мамой и невольно засветила массивное кольцо с огромным камнем на безымянном пальце.

"Мамочка, буду очень скучать по тебе. Минутка любви к маме", - говорит Нікітітюк.

Позже Леся сказала, что они с Рафиком отправились на Киев и рассказала, что дорога была очень длинной, ведь везде ремонтировали покрытие.

Ранее Politeka писала, что Никитюк в синем топике похвасталась неожиданным преображением с короткой прической: фото у стилиста.

Напомним, что Никитюк собралась на "Україна має талант", Притула не выдержал: "будешь фокусы показывать?".

A еще Politeka сообщала, что Никитюк в купальнике захватила победителя "Голоса страны" и не только: "как приятно видеть натуральную красоту".