Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк опинилася в центрі розгулу стихії

33-річна Леся Нікітюк, яка прославилася після виступу на гумористичному шоу "Розсміши коміка", також була ведучою проекту «Орел і Решка», поділилася новими кадрами в Instagram, передає Politeka.net.

Телеведуча гостювала в рідному Хмельницькому. І схоже, першу половину дня була хороша погода. Але потім раптово хлинула злива і почався град. Леся Нікітюк в цей час якраз була за кермом авто.

"Рібята, подивіться, як я їду. Це просто жесть! Париж потопає. Божечки, допоможи", - говорила вона.

Зазначимо, стихія не поспішає відступати з території України. Синоптики попереджають, що 18 серпня в північних, центральних, Одеській і Миколаївській областях грози, місцями значні дощі, град, шквали 15-20 м / с.і рівень небезпеки, жовтий.

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