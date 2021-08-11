Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла фанатам, чому полетіла до Португалії
Як пише Politeka.net, 33-річна телеведуча, яка прославилася завдяки виступу у програмі "Розсміши коміка" днями полетіла на відпочинок до автономного регіону Мадейра, що в Португалії. Зауважимо, що саме в муніципалітеті Фуншал, столиці Мадейри, народився культовий футболіст Кріштіану Роналду.
Леся Нікітюк з гумором розповіла, що як тільки дізналася, що на острові буде Роналду, то за годину зібралася й полетіла до Португалії. Пізніше Нікітюк сказала, що, відпочиваючи на острові, однією з її цілей є шопінг у магазині сестри Кріштіану Роналду, де продається все із символікою футболіста.
"Найважливіше місце, до якого ми готувалися і заради чого ми власне приїхали – це магазин сестри Кріштіану Роналду, у який я йду шопитися", - розповіла Нікітюк.
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Зірка зауважила, що в магазині "CR7" продається все із символікою легендарного футболіста, "від трусів до взуття".
Рaніше Politeka писaлa, що Нікітюк в рожевому бікіні занадто розкріпачилася в басейні: "Та це ж небезпечний купальник!".
Нaгaдaємо, що Нікітюк, полетівши на "побачення" з футболістом, осоромилася в екстремальному купальнику: "Випала...".
A ще Politeka повідомлялa, що схвильована Нікітюк повідомила про розставання зі своїм меценатом: "Як же важко...".