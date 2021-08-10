Популярна українська ведуча Леся Нікітюк вразила образом у маленькому рожевому купальнику
Леся Нікітюк тільки повернулася з одного відпочинку, як тут же вирушила на інший. У перший же день відпустки телеведуча встигла відзначитися, адже блиснула зайвим.
У маленькому рожевому бікіні без зав'язок Леся відкрито продемонструвала форми, дивуючи сміливістю з незвичного ракурсу. Причому в басейні з видом на красивий пляж Нікітюк покрутилася перед камерою, щоб ще більше звернути увагу на кокетливий вигляд.
Користувачі були вбиті сміливим рішенням телеведучої, ледь прикривши свої достоїнства:
Екс-чоловік Ані Лорак Мурат несподівано оприлюднив кадри з весілля: "Щастя молодим!"
Стало відомо про трагічну загибель чемпіона України: "У цій історії сумно все"
Євген Кошовий і Ткач розсмішили українців танцями-пародією на Go_A: "Щелепа досі болить"
Астаф'єву на відпочинку несподівано роздягли, показавши декольте крупним планом: "Льош, я відпочиваю!"
Ульянова з "Холостяка" в стрінгах не стала приховувати пружну красу: провокаційне фото
"Хочу довіряти людям, як вона своєму купальнику; та це ж небезпечний купальник); Леся, ви забули купальник і пов'язали шарфик? Цікаве рішення; ну шикарна ж, ну !!!!; Богиня❤️; Купальник-так😮.Навіщо взагалі ці дві смужки😂; мої очі осліпли від вашого сяйва; Купальник ненадійний😂; фігура краще, ніж у Ірини Шейк👌» - пишуть в мережі.
Нагадавши, схвильована Нікітюк повідомила про розставання зі своїм меценатом.
Як повідомляла Politeka, Нікітюк в крихітному бікіні похвалилася незвичайним досягненням.
Також Politeka писала, що задарена квітами Леся Нікітюк знайшла "спосіб" завагітніти.