Популярна українська ведуча Леся Нікітюк вразила образом у маленькому рожевому купальнику

Леся Нікітюк тільки повернулася з одного відпочинку, як тут же вирушила на інший. У перший же день відпустки телеведуча встигла відзначитися, адже блиснула зайвим.

У маленькому рожевому бікіні без зав'язок Леся відкрито продемонструвала форми, дивуючи сміливістю з незвичного ракурсу. Причому в басейні з видом на красивий пляж Нікітюк покрутилася перед камерою, щоб ще більше звернути увагу на кокетливий вигляд.

Користувачі були вбиті сміливим рішенням телеведучої, ледь прикривши свої достоїнства:

"Хочу довіряти людям, як вона своєму купальнику; та це ж небезпечний купальник); Леся, ви забули купальник і пов'язали шарфик? Цікаве рішення; ну шикарна ж, ну !!!!; Богиня❤️; Купальник-так😮.Навіщо взагалі ці дві смужки😂; мої очі осліпли від вашого сяйва; Купальник ненадійний😂; фігура краще, ніж у Ірини Шейк👌» - пишуть в мережі.

Нагадавши, схвильована Нікітюк повідомила про розставання зі своїм меценатом.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк в крихітному бікіні похвалилася незвичайним досягненням.

Також Politeka писала, що задарена квітами Леся Нікітюк знайшла "спосіб" завагітніти.