Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась на отдых с родителями

Как пишет Politeka.net известная украинская телеведущая Леся Никитюк очень популярна в социальных сетях. Так, в Instagram, где Леся делится подробностями своей личной жизни, за ней следят почти четыре миллиона человек. Телеведущая часто делится с поклонниками контентом. Так, на этот раз Леся решила показать свой отдых с родителями на берегу Днепра в туристическом комплексе "Услад", который находится в городе Сокиряны Черновецкой области.

Так, Леся опубликовала фото с маленьким мальчиком, который подарил звезде розы, а также показала фанатам территорию комплекса. По словам Леси, многочисленные деревянные фигуры, которые расположены в ТК "Услад", исполняют желания.

"Очень много фанов мне написали, что здесь на территории есть разные фигуры из дерева, которые исполняют желания. И я иду на тот самый трон, на котором конкретно 10 подписчиц мне написали, что они забеременели. Поэтому, если вы хотите деток, но что-то не получается, то приезжайте сюда и загадывайте желание", - советует Никитюк.

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