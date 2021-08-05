Ведуча Леся Нікітюк разом із батьками вирушила на відпочинок в незвичайне місце

33-річна зірка опублікувала нові "сторіз" у своєму мікроблозі в Instagram, заінтригувавши шанувальників, передає Politeka.net.

"Міконос, чекай...", - повідомила вона, будучи ще за кермом. Міконос - це грецький острів, розташований в Егейському морі, уподобаний туристами з усього світу, завдяки неймовірним пейзажам і розвиненій інфраструктурі з барами, нічними клубами і пляжами.

Нікітюк загадала користувачам шараду, показавши кілька фото і запропонувавши вгадати, де знаходиться Міконос - в Греції або в Україні на Дністрі. Жарт, але більшість вибрали другий варіант, тому ведуча так і охрестила курорт "українським Міконосом".

Насправді зірка чудово провела час з сім'єю і своїм улюбленцем Рафіком (вона ласкаво називає песика "меценатом", так як він бере участь у благодійних акціях) на південному заході України в розкішному комплексі, оточеному дикою природою.

Нікітюк провела рум-тур, похвалившись умовами свого відпочинку. Альпійські гірки й багато зелені на території, акуратні дерев'яні котеджі з шикарними видами на річку.

"Ну що, я виправдала очікування?", - кокетливо запитала в кінці Леся.

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