Телеведущая Леся Никитюк показалась вместе со своим меценатом
Как пишет Politeka.net, Леся является популярной украинской телеведущей. На красотку подписаны уже миллионы украинцев в Инстаграм. Девушка стала известной после выхода "Орла и Решки", после чего Никитюк снялась во множестве украинских проектов. Красотка старается регулярно наполнять блог интересным контентом.
На новом фото Леся показала своего пса Рафика, которого называет меценатом. Никитюк собаку так называет в шутку, ведь он у нее даже зарабатывает.
"Кто тут?", - написала Леся.
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На втором фото Леся уже была вместе с Рафиком. Девушка стояла в ночнушке перед зеркалом, прижимая мецената к груди. На лице у Никитюк можно заметить маску.
"А хозяйка не молодеет", - написала Леся под второй фотографией.
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