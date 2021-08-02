Телеведущая Леся Никитюк показалась вместе со своим меценатом

Как пишет Politeka.net, Леся является популярной украинской телеведущей. На красотку подписаны уже миллионы украинцев в Инстаграм. Девушка стала известной после выхода "Орла и Решки", после чего Никитюк снялась во множестве украинских проектов. Красотка старается регулярно наполнять блог интересным контентом.

На новом фото Леся показала своего пса Рафика, которого называет меценатом. Никитюк собаку так называет в шутку, ведь он у нее даже зарабатывает.

"Кто тут?", - написала Леся.

На втором фото Леся уже была вместе с Рафиком. Девушка стояла в ночнушке перед зеркалом, прижимая мецената к груди. На лице у Никитюк можно заметить маску.

"А хозяйка не молодеет", - написала Леся под второй фотографией.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь в сторис нет таких функций.

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