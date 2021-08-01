Телеведущая Леся Никитюк после шутки о свидании с известными личностями решила похвастаться "сборами"

Всячески стараясь привлечь внимание к себе, Никитюк не обходится без довольно резких шуток. Последней такой стало предложение поклонникам выбрать ей ухажера, с которым бы она сразу же пошла на свидание. Причем среди представленных кадров были и знаменитые коллеги, давно состоящие в отношениях.

Фанаты оценили шутку и написали множество комментариев под постом, поэтому Никитюк решила продлить «забаву». В примерочной телеведущая попросила помочь ей выбрать удачный лук для «встречи».

«Так, готовимся к свиданию с профессиональным актером, выбираем белье, девочки?» - с улыбкой рассказала Леся напоминая, что же за «актер» был на первом фото в коллаже, что она публиковала. Не обошлось без демонстрации персиковой ночнушки и довольно примечательного и дорогого белья:

"Леопард и стразы! Успех успешный" - пишет Леся.

Отметим, несколько дней назад звезда решила опубликовать серию кадров с разными известными мужчинами, причем не холостяками и заговорила о свиданиях:

«Давно хотела спросить у вас! А какого мужчину вы видите рядом со мной? 1. Профессиональный актер. 2. Телеведущий. 3. Миллиардер. 4. Водитель маршрутки. 5. «Любитель животных». 6. Айтишник?».

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