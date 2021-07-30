Сергій Лазановський, який переміг в 11 сезоні "Голосу країни", заговорив про "випадок", зізнання і весілля ведучої Лесі Нікітюк, до якої, як відомо, нерівно дихає

Так, 26-річний співак-початківець, родом з Івано-Франківщини, раніше заявляв, що цей рік можна сміливо називати "здійсни мрію". А серед побажань хлопця знайшлося й одне вельми пікантне, він хотів особисто познайомитися з Нікітюк. Довгонога блондинка врешті-решт помітила Лазановського, і так почалася їхня історія "інтернет-флірту", що триває досі.

Днями Нікітюк зробила цікавий пост у своєму мікроблозі в Instagram, де опублікувала список претендентів на побачення з нею. Лазановський по-своєму відреагував на цей меседж, виставивши кадри в "сторіз", передає Politeka.net.

"Вчора відбулася прем'єра кліпу "Я кохаю"... Це було моє зізнання, дійсно ця пісня присвячується Лесі Нікітюк... Ніхто вчора не домовлявся, але вона виставила пост про чоловіка, з яким піде на побачення... Так от, якщо Леся вибере з того списку, з ким вона піде на побачення або за кого вона буде виходити заміж, то я думаю, що пісню "Я кохаю", вона використає, як перший весільний танець", - повідомив переможець "Голосу", додавши, що "випадковості не випадкові💪".

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