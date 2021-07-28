Телеведущая Леся Никитюк вспомнила о Ким Кардашьян, сделав новую публикацию в Инстаграм

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала популярной телеведущей, снявшись во множестве удачных проектах. Красотка недавно анонсировала новый сезон "Хто зверху?" в Инстаграм, где часто делится с фанатами самым интересным.

В этот раз Леся показала себя, надев белые штаны, топ и затемненные очки. Красотка была без обуви, позируя на фоне водоема и гор. Известно, что сейчас красотка отдыхает в Черногории.

"На фото супер умная и красивая девушка .... Чего я еще не в тусовке Ким Кардашьян, я не поняла! Я тоже люблю хинкали и латекс ...", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вот это ноги", "Лисичка, какая же ты красивая", "Вам еще нужно до тусовки Ким набрать 10 кг", "В двух словах о себе … скромная и великолепная!", "Попой не вышла, потому и не в тусовке".

Стоит отметить, что Ким Кардашьян сейчас находится в процессе развода с мужем Канье Уэстом. Представители семьи подтвердили, что они уже подали заявление на разрыв отношений. У пары четверо детей.

Напомним, известная певица в тяжелом состоянии, Леся Никитюк обратилась к украинцам

А еще Politeka писала, что Никитюк оконфузилась, отдыхая на роскошной яхте

Также Politeka сообщала, что Никитюк в маленьком бикини пустилась во все тяжкие на пляжной вечеринке



