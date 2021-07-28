Телеведущая Леся Никитюк призвала поддержать известную певицу, которая сейчас находится в очень тяжелом состоянии
Как сообщает Politeka.net, известная украинская ведущая Леся Никитюк сидела в машине и пела песни МакSим.
«Любимая певица нашей молодости. Давайте поддержим», - написала телеведущая.
Как известно, МакSим переносит коронавирус в очень тяжелой форме. Певицу даже пришло ввести в искусственную кому.
Дочь Пугачевой Орбакайте сразила образом в обтягивающем платье и коже: "С возрастом все..."
Не стало легендарного актера, который до последнего дня выходил на сцену: "Неподражаемый мастер кино"
Тина Кароль в наряде за 100 тысяч гривен оконфузилась с прической и макияжем: "Ужас..."
Каменских на диване и без макияжа показала, чем соблазняет Потапа после разлуки: личные кадры
Внезапно ушел из жизни знаменитый актер и юморист: трагедия случилась прямо на сцене
Недавно директор артистки Маргарита Соколова рассказала об изменениях в состоянии МакSим. Полностью из медикаментозного сна ее еще не вывели, но появились положительная динамика. Иногда певица уже бывает в сознании.
«Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Супер современное оборудование. Нет никакого сомнения что все будет хорошо. Да есть проблемы с лёгкими, они есть у всех кто перенёс воспаление легких, да есть сбои в организме, при таком тяжёлом течение заболевания это неизбежно. Организм сильно ослаб, конечно да» - написала она на своей странице в Инстаграм.
Директор МакSим дорбавила, что впереди у певицы длительное восстановление и реабилитация.
Напомним, 38-летняя певица была госпитализирована с пневмонией еще 16 июня. Практически сразу ее поместили в состояние искусственной комы, поскольку состояние звезды было крайне сложным. С тех пор состояние артистки только ухудшается. До госпитализации певица давала концерт в Казани, где уже чувствовала себя плохо.
Добавим, что у МакSим есть две дочки – Александра и Мария.
Напомним, что легкие певицы МакSим почти полностью поражены, женщина в критическом состоянии.
Ранее Politeka писала, что МакSим оказалась между жизнью и смертью, что говорят врачи: "Легкие не могут…".
Также Politeka сообщала, что состояние МакSим резко ухудшилось, подруга рассказала детали: «Она сейчас находится в…».