Телеведущая Леся Никитюк призвала поддержать известную певицу, которая сейчас находится в очень тяжелом состоянии

Как сообщает Politeka.net, известная украинская ведущая Леся Никитюк сидела в машине и пела песни МакSим.

«Любимая певица нашей молодости. Давайте поддержим», - написала телеведущая.

Как известно, МакSим переносит коронавирус в очень тяжелой форме. Певицу даже пришло ввести в искусственную кому.

Недавно директор артистки Маргарита Соколова рассказала об изменениях в состоянии МакSим. Полностью из медикаментозного сна ее еще не вывели, но появились положительная динамика. Иногда певица уже бывает в сознании.

«Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Супер современное оборудование. Нет никакого сомнения что все будет хорошо. Да есть проблемы с лёгкими, они есть у всех кто перенёс воспаление легких, да есть сбои в организме, при таком тяжёлом течение заболевания это неизбежно. Организм сильно ослаб, конечно да» - написала она на своей странице в Инстаграм.

Директор МакSим дорбавила, что впереди у певицы длительное восстановление и реабилитация.

Напомним, 38-летняя певица была госпитализирована с пневмонией еще 16 июня. Практически сразу ее поместили в состояние искусственной комы, поскольку состояние звезды было крайне сложным. С тех пор состояние артистки только ухудшается. До госпитализации певица давала концерт в Казани, где уже чувствовала себя плохо.

Добавим, что у МакSим есть две дочки – Александра и Мария.

Напомним, что легкие певицы МакSим почти полностью поражены, женщина в критическом состоянии.

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