Певица МакSим (Марина Абросимова) находится в тяжелом состоянии, стали известны новые данные

Певица еще 10 июня почувствовала недомогание, но при этом дала концерт на следующий день, ведь тесты на коронавирус показали отрицательный результат, передает Politeka.net.

Состояние звезды с каждым днем ухудшалось и ее доставили в больницу. На тот момент легкие артистки были поражены на 40%. Поскольку все тесты на COVID-19 были негативными, МакSим поставили диагноз "пневмония".

Звезду решили подключить к аппарату ИВЛ, но ее состояние не улучшилось. 25 июня стало известно, что болезнь прогрессирует - уже поражены 75% легких, а 27 июня - 80%.

Представительница певицы рассказала, что состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, пишет peopletalk.

Стоит отметить, что в Сети стали распространять информацию - МакSим перевели с ИВЛ на ЭКМО для поддержания баланса кислорода в крови. Однако представительница певицы призвала не верить данной информации

Сейчас исполнительница находится в одиночной палате под постоянным наблюдением врачей.

Известно, что сейчас МакSим находится в медикаментозном сне. Таким образом, планируется эффективного прочистить легкие. Врачи не дают никаких прогнозов, надеясь на молодой организм певицы.

Напомним, певица МакSим оказалась под ИВЛ, звезда в коме.

Как сообщала Politeka, МакSим внезапно стало хуже, болезнь "пожирает" певицу изнутри.

Также Politeka писала, что МакSим поставили страшный диагноз, правда выплыла наружу.