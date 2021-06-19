Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в реанимацию, принято решение подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких

Певица МакSим несколько дней назад в своем Инстаграм рассказала о плохом самочувствии, передает Politeka.net. Звезда поделилась, что перед концертом чувствовала себя хорошо, но решила сдать тест на коронавирус, результат оказался отрицательным.

11 июня певица почувствовала недомогание и сделала повторный тест, и в этот раз он был негативным. Артистка дала концерт, несмотря на плохое самочувствие с температурой 39 градусов - ей стало плохо во время концерта. 13 июня - новый тест с таким же результатом.

Самочувствие певицы стало ухудшаться и ее положили в клинику.

"На данный момент поражение легких от 40 процентов, подтверждённого теста на Ковид у меня нет, врачи говорят пневмония", - поделилась тогда Марина.

19 июня стало известно, что врачи приняли решение подключить артистку к ИВЛ, чтобы ее организм более эффективно справлялся с болезнью. Звезду ввели в искусственную кому на три-четыре дня. Об этом пишут РИА Новости.

Утверждается, что нет ничего страшного в подключении певицы к аппарату ИВЛ. МакSим молодая и крепкая, а вводят ее в кому, из-за того, что ее зараженный организм плохо реагировал на терапию. Таким образом, планируется эффективного прочистить легкие.

Позже медики будут постепенно выводить звезду из комы и смотреть, как она реагирует на лечение. Прогнозы на выздоровление певицы положительные.

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