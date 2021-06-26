Российская певица МакSим до сих пор находится в больнице

Как передает Politeka.net, новые подробности о состоянии артистки сообщает Telegram-канал "Baza".

По информации источников, ее состояние ухудшилось.

В больницу певица попала с 40% поражением лёгких - на тот момент тесты на коронавирус у нее были отрицательны, а врачи диагностировали у нее пневмонию.



19 июня стало известно, что медики приняли решение подключить артистку к ИВЛ, чтобы ее организм более эффективно справлялся с болезнью. Также было принято решение ввести звезду в искусственную кому на три-четыре дня, но сейчас певица Максим в тяжёлом состоянии - у нее поражено 75% легких.

"Её перевели в условную группу «КТ–4». Она остаётся в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату ИВЛ", - говорится в сообщении.

Напомним, первый тест на коронавирус певица сделала перед концертом, но он был отрицательным. 11 июня певица почувствовала недомогание и вновь сделала тест, который также не подтвердил болезнь.

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