Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новое видео с отдыха

Леся Никитюк известна как украинская телеведущая. Она прославилась благодаря таким программам как "Хто зверху?" и "Орел и решка". Также Леся развивает себя в блогинге и активно ведет социальные сети, где она делится с поклонниками новым контентом из своей жизни. Как известно, сейчас девушка на отдыхе в Черногории. Об этом сообщает Politeka.net.

На этот раз она показала видео в формате Сториз. Леся в коротких шортиках на высокой талии и белом топе с декольте катается на яхте. Она пыталась сделать фотографию на краю яхты, чтобы фоном было полностью море. И в какой-то момент при съемке фотографии девушка начинает падать.

"Я хотела сфоткаться...Хорошо что не в воду", комментирует ситуацию Леся.

Комментариев и лайков под видео нет, поскольку данный формат не предусматривает их.

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