Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась яркими кадрами из отпуска
Популярная телеведущая несколько дней назад отправилась на отдых, где хорошо проводит время в компании близких и ни в чем себе не отказывает. Так, Леся недавно опубликовала у себя в Инстаграм серию кадров с отдыха в Черногории.
Леся решила отправиться на пляжную вечеринку, где хорошо провела время и даже «сплясала» с подругой, плавно двигаясь перед камерой. В маленьком купальнике Леся продемонстрировала фигуру во всей красе.
"Мама в здании" - шутливо написала Леся.
Лобода после приезда в Киев объявилась в штанах-шароварах, озадачив фанатов: "Мой любимый цвет"
Внезапно ушла из жизни актриса сериала "Мухтар": о трагедии сообщили коллеги
Экс-супруга Потапа с дочерью Наташей устроила переполох в сети, показав кадры с отдыха: "Вы беременная?"
Погода сжалилась над украинцами, антициклон спасет от зноя: появился новый прогноз
Внезапно ушел из жизни знаменитый актер и юморист: трагедия случилась прямо на сцене
Как можно заметить, ради того, чтобы показать лучшее, звезда много тренировалась и также рассказывала об этом. Хотя Леся и подчеркивала, что не набирает много лишнего и с легкостью сбрасывает пару кг, если только захотеть, она все же придерживается специального питания.
Также Никитюк начала ходить на эндосферу и продолжает активно посещать косметолога, желая улучшить состояние кожи.
Напомним, Никитюк в модном костюме взялась учить украинок, как не злоупотреблять фотошопом
А еще Politeka писала, что Никитюк удивила видом без макияжа и в помятой одежде, фото
Также Politeka сообщала, что Никитюк в узком костюме разошлась в спортзале под любимца солистки Go_A