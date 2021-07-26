Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась яркими кадрами из отпуска

Популярная телеведущая несколько дней назад отправилась на отдых, где хорошо проводит время в компании близких и ни в чем себе не отказывает. Так, Леся недавно опубликовала у себя в Инстаграм серию кадров с отдыха в Черногории.

Леся решила отправиться на пляжную вечеринку, где хорошо провела время и даже «сплясала» с подругой, плавно двигаясь перед камерой. В маленьком купальнике Леся продемонстрировала фигуру во всей красе.

"Мама в здании" - шутливо написала Леся.

Как можно заметить, ради того, чтобы показать лучшее, звезда много тренировалась и также рассказывала об этом. Хотя Леся и подчеркивала, что не набирает много лишнего и с легкостью сбрасывает пару кг, если только захотеть, она все же придерживается специального питания.

Также Никитюк начала ходить на эндосферу и продолжает активно посещать косметолога, желая улучшить состояние кожи.

Напомним, Никитюк в модном костюме взялась учить украинок, как не злоупотреблять фотошопом

А еще Politeka писала, что Никитюк удивила видом без макияжа и в помятой одежде, фото

Также Politeka сообщала, что Никитюк в узком костюме разошлась в спортзале под любимца солистки Go_A