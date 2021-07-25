Популярная украинская ведущая Леся Никитюк покрасовалась новыми фотографиями с курорта
Как сообщала Politeka.net, известная на всю Украину телеведущая Леся Никитюк сейчас отдыхает на курорте, в Порте-Монтенегро, Черногория. Девушка активно развивает свои социальные сети и делится происходящими событиями в её жизни со своими поклонниками.
На этот раз Леся поделилась подборкой фотографий в Инстаграм. На снимках девушка показывает, как отдыхает на курорте. На снимках она в белом топе с глубоким декольте и коротких шортиках на высокой талии, которые отлично подчеркивают длинные ноги телеведущей.
Также Леся поделилась фотографиями, где обедает на берегу моря.
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"Лучший день", подписала фотографии телеведущая. И также на одном из фото дополнила свой образ фиолетовым кардиганом.
"Боже, какая вы красивая", "Хорошего отдыха, красотка", "Лесик, вы чудесная. Даже на яхте - вы украиночка", "Вкусно, Леся Ивановна", пишут поклонники Леси Никитюк.
Напомним, Никитюк в мини-бикини похвасталась "приобретением" на жарком курорте, фото: "Ноги уже как у Поляковой"
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