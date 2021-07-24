Популярная отечественная ведущая на ТВ и начинающая певица Леся Никитюк показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Красотка недавно показала образы для нового сезона "Хто зверху?", а сейчас отправилась на отдых в Черногорию. Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится всем самым интересным.

На новых фото Леся позировала в полосатом бикини и очках. Красотка стояла в воде, демонстрируя роскошную фигуру и формы.

"В Черногории всегда есть на что посмотреть", - написала красотка.

Фанаты поставили почти 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Тут явно есть на что посмотреть. Красотка", "Это правда, как в Украине. На такую красотку...", "Вы прекрасная", "Особенно, когда таам Леся", "Ля, новый купальник", "Не тяни ты трусы на ягодицы, как та Каменских", "Повсюду, куда приезжает Леся Ивановна Никитюк, автоматически есть на что посмотреть".

Напомним, Никитюк в мини-бикини похвасталась "приобретением" на жарком курорте, фото

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