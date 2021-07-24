Украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя на отдыхе в Черногории, удивив украинцев
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Красотка снимается во множестве украинских проектов, а также ведет страничку в Инстаграм. Сейчас девушка отправилась на отдых в Черногорию и показала в своем блоге, как проводит время.
На новом фото Леся позировала в бикини, стоя на фоне вывески "Nikkitiuk beach". Красотка дополнила образ стильными очками, а ножку выставила вперед, восхищая роскошной фигуркой. Как можно понять, девушка была на пляже Nikki Beach Montenegro, а надпись дорисовала, чтобы подшутить над украинцами.
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"Прикупила отель. Пока на расслабоне, на чиле - короче. Сейчас пивка принесут. Лето", - написала Леся.
"Это поджег", "Лесь, второе слово не правильно написали", "Вход платный?", "Ноги уже как у Поляковой", "А почему они обзываются? Сами они бич".
Напомним, Никитюк в латексе и экстра-мини заставила восторгаться Кухар, Дантеса и других звезд
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