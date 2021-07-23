Известная украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась на очередной жаркий отдых

Популярная телеведущая ведет активный образ жизни и постоянно показывает на своей странице в Инстаграм лучшие кадры. Нередко звезда демонстрирует себя без прикрас – настоящую, без косметики и ярких нарядов.

Поскольку Леся любит путешествовать, она также публикует фото и видео, сделанные во время полета. В этот раз Никитюк отправилась на жаркие выходные посреди ночи, причем отметила, что подобный полет, в столь позднее время: «Ребята, это полная с*ака».

Таким образом телеведущая намекнула на желание банально поспать, ведь в дороге это ни разу не удается. После артистка прошлась по магазинам в аэропорту и похвасталась стильной подборкой солнцезащитных очков в привычном стиле.

А уже через несколько часов звезда поделилась еще никоторыми кадрами, уже в другом образе. Сначала Леся путешествовала в лавандовом костюме, а на отдыхе примерила нежно-бежевый, более открытый наряд.

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