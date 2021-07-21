Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как тренируется под наставлением тренера

Как можно заметить, звезда давно и довольно активно ведет свою страничку в соцсетях. При этом телеведущая не стесняется показать личное – она делится кадрами из дома, рассказывает о своих буднях или хвастается образами из гримерки.

Также артистка рассказывает, какие вкусности любит поесть и как потом худеет, если набирает лишнего.

Сейчас Леся нова уделяет внимание не только жаркому отдыху, но еще и приведению тела в порядок. Желая подтянуть формы, звезда начала серию активных тренировок месте с тренером. Не обошлось и без забавных кадров из спортзала, где сейчас занимается Леся.

В коротком ролике Никитюк эффектно прокатилась на велотренажере и похвасталась театрально развевающимися локонами. Выглядел небольшой ролик, как часть рекламы тренировок в зале, где теперь яасто бывает телеведуща.

Сама Леся уже не раз говорила, что не сидит на диетах и не имеет особых ограничений в питании. Однако некоторые продукты она все таки исключила из своего рациона. Девушка не ест свинину, телятину, картофель и мучное. При этом телеведущая призналась, что позволяет себе съесть кусочек сала раз в неделю. Также звезда даже в отпуске чередует полезные блюда, которые подбирает специально под свой рацион.

Леся также является частым гостем в салонах красоты и делится результатами работы со специалистами.

"Ендосфера, моя третья процедура. Хочу проходить весь курс. Это очень шикарная подтяжка и антицеллюлитная программа. Сначала я думала, что это маркетинг, но оно работает. Я лежу, а оно работает", - отметила Никитюк.

Судя по всему, процедура приносила ей истинное удовольствие, поскольку артистка даже едва не расплакалась.

"Господи, как круто не работать, лежать... И чтобы тебя вот так массажировали. О Боже как хорошо...", - поделилась своими впечатлениям телеведущая.

Стоит отметить, что аппарат эндосфера изначально предназначался для профессиональных спортсменов для того, чтобы с помощью интенсивного воздействия на мышцы побыстрее вывести из них молочную кислоту.

Также процедура помогала улучшить венозный кровоток и повысить мышечный тонус.

Напомним, Леся Никитюк в одной сорочке и жемчугах взбудоражила образом мавки: "Такие волшебные украиночки".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк и Полякова не сдержались, увидев, какой Сумская была в 16 лет: "Боже, Оля...".

Также Politeka писала, Леся Никитюк залезла в воду, пикантно приподняв подол платья: «Русалочка».