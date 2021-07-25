Телеведущая Леся Никитюк показала, чем питается на отдыхе
Как передает Politeka.net новыми кадрами она поделилась на своей странице в Instagram.
Как известно, после окончания съемок телешоу " Кто сверху?"Никитюк отправилась на отдых в Черногорию, куда несколько недель назад отправила свою племянницу на учебу.
Отдых в Европе идет уже полным ходом и Леся решила посетить один из лучших ресторанов курорта.
"Хорватское вино... Чувствую, что сейчас будем с бутылкой поворачивать. И мы не ошиблись!",- поделилась телеведущая впечатлением от дегустации.
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Ну я именно в это заведение Никитюк приехала, чтобы поесть осьминога. Свою трапезу она решила записать на видео.
"Я прохожу обучение блогерству. Сейчас очень популярно просто сидеть и есть на камеру. Приятно вам, так? А я сидела в Хмельницком и смотрела, как все модные блогеры едят лобстрерів. Так же думала, как вы сейчас обо мне", - поделилась Никитюк.
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