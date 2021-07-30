Сергей Лазановский, победивший в 11 сезоне "Голосу країни", заговорил о "случае", признании и свадьбе ведущей Леси Никитюк, к которой, как известно, неровно дышит

Так, 26-летний начинающий певец, родом из Ивано-Франковщины, ранее заявлял, что этот год можно смело называть "исполни мечту". А среди пожеланий парня нашлось и одно весьма пикантное, он хотел лично познакомиться с Никитюк. Длинноногая блондинка в конце концов заметила Лазановского, и так началась их история "интернет-флирта", продолжающаяся до сих пор.

На днях Никитюк сделала любопытный пост в своем микроблоге в Инстаграм, где опубликовала список претендентов на свидание с ней. Лазановский по-своему отреагировал на этот месседж, выставив кадры в "сториз", передает Politeka.net.

"Вчера состоялась премьера клипа "Я кохаю"... Это было мое признание, действительно эта песня посвящается Лесе Никитюк... Никто вчера не договаривался, но она выставила пост о мужчине, с которым пойдет на свидание... Так вот, если Леся выберет из того списка, с кем она пойдет на свидание или за кого она будет выходить замуж, то я думаю, что песню "Я кохаю", она использует, как первый свадебный танец", - сообщил победитель "Голосу", добавив, что "случайности не случайны💪".

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