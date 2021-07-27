Телеведущая Леся Никитюк рассказала о своих переживаниях во время отдыха на курорте

Как сообщает Politeka.net, известная украинская ведущая Леся Никитюк отправилась на отдых в Черногорию. Девушка активно ведет социальные сети и показывает моменты из отдыха в своём Инстаграм.

Недавно, Леся показала поклонникам забавное видео, где чуть не упала с яхты ради фото. Но оказалось, что эта ситуация принесла девушке физические травмы в виде гематом на спине. Также в этом видео она высказывает злость и недовольство к некоторым комментаторам.

"Так как я вчера очень сильно упала с лодки и у меня большая гематома на пояснице, я считаю что свою ненависть и злость я могу смело согнать на людей, которые пишут под постами "а я богатенький, хочу поделиться с вами деньгами". Я вас внесу в бан! Вы достали разводить моих любимых подписчиков", комментирует ситуацию телеведущая.

У телеведущей действительно под каждой публикацией присутствуют комментарии подобного рода. У этого видео нет ни лайков, ни комментариев поскольку данный формат не предусматривает их.

Напомним, Никитюк оконфузилась, отдыхая на роскошной яхте: "Я так хотела сфоткаться..."

Также, Никитюк удивила видом без макияжа и в помятой одежде, фото: "Леся, вы забыли платье..."

Polteka сообщала, Никитюк поразила кадрами, как посреди ночи покидает Украину: "Ребята, это полная..."





