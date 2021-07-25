Победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский показал забавное видео со своего отдыха на море

Как сообщает Politeka.net, молодой исполнитель победитель вокального шоу "Голос країни" Сергей Лазановский часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно красавчик отправился на море в Болгарию, откуда также начал показывать фото и видео в сети.

Так, в этот раз Сергей опубликовал на своей станице очаровательное видео, на котором появился в интересном образе. Как видно, в ролике босоногий парень бродит по морю с волнами и наслаждается этим процессом. Перед камерой он появился в коротких светлых шортах и полосатой рубашке, которую не стал застегивать, демонстрируя рельефный пресс.

В подписи к видео Лазановский написал: "Зарядился хорошей энергетикой. Теперь готов заряжать и вас. До встречи на концертах. P.S. Море, спасибо за такое теплое знакомство". Пользователи тут же принялись обсуждать новое видео артиста, засыпая его комплиментами в комментариях.

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