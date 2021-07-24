Молодой победитель " Голос країни" Сергей Лазановский поделился с поклонниками новыми фотографиями с отдыха в Болгарии

Как пишет Politeka.net, 26-летний украинский актер театра и кино, который победил в талант-шоу "Голос країни" часто радует поклонников контентом в своем Instagram. Так, на этот раз Сергей Лазановский поделился с фанатами яркими фотографиями, которые сделал на берегу моря в Болгарии.

Кроме этого, певец признался, что эта поездка за границу – его первый отдых на море.

"За 26 лет я впервые отдыхаю на море 🙈 Брошу в него монетку, чтобы возвращаться так каждый год 😂 Мне понравилось 🥰😍 А вы любите море или горы?", - спросил артист у поклонников.

Фанаты Сергея Лазановского поставили более тысячи лайков и прокомментировали пост певца.

"Невероятный 🔥😍 ", "Вауууу 😍😍😍 ", "Йоу, какие фото 😍 фотографу лайк 👍🏻👍🏻 ", "Больше горы 😌🏞️ но море тоже прекрасное ✨ ", "Красивый 😍 фото очень классные", - пишут фанаты.

Заметим, что Сергей родился в селе Попельники Ивано-Франковской области. Работает преподавателем на музыкальной кафедре в Университете Короля Даниила.

Ранее Politeka писала, что победитель "Голоса страны" Лазановский зажег с красавицами в платьях с разрезами до бедра: "Вау".

Напомним, что победитель "Голоса страны" Лазановский уехал из Украины, удивив заявлением: "меня не ищите".

А еще Politeka сообщала, что фанатки застали победителя" Голоса страны "Лазановского врасплох: кадры из" раздевалки".