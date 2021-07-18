Співак Сергій Лазановський, який переміг на "Голосі країни", влаштував тур Україною
Як передає Politeka.net, кадрами одного з концертів Виконавець поділився на своїй сторінці в Instagram.
Після перемоги на головному пісенному конкурсі країни в команді Наді Дорофєєвої Сергій тільки починає свій творчий шлях, але вже має безліч фанатів.
Черговий концерт переможець "Голосу" дав мешканцям Судової Вишні, що на Львівщині, а от шанувальниці не давали спокою своєму улюбленці навіть поза сценою.
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"Вчора секретів не було ніяких. Дехто побачив більше, ніж інші", - йдеться у підписі до відео.
На опублікованих кадрах видно, що до Сергія вишикувалася черга з дівчат.
"Тут переодягається Сергій Лазановський, а тут просто натовп... Просто не дають людині переодягнутися", - поділилася прихильниця співака.
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