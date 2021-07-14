Молодой украинский певец Сергей Лазановский, который победил в последнем сезоне шоу «Голос країни», восхитил поклонников неожиданным поступком

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Лазановский опубликовал видео с собственного концерта. Артист завершил концерт, чтобы его поклонник мог сделать предложение руки и сердца своей девушке. Лазановский позвал барышню на сцену, после чего к ним вышел ее возлюбленный с огромным букетом цветов.

Стоит отметить, что артист взял букет, чтобы парень смог присесть на одно колено и признаться любимой в своих чувствах.

«Пусть весь мир подождет, потому что они любят», - подписал видео Лазановский.

В комментариях артисту оставили массу приятных отзывов о его поступке.

«Мурашки просто», «Теперь у меня появилась еще одна мечта», «Ааа, как это мило», «Боже, как это мило», «Как классно», «Любовь это прекрасно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Сергей Лазановский показался с ребенком на руках: яркие кадры после концерта.

А еще Politeka писала, что Сергей Лазановский в строгом костюме заставил поклонниц вздрогнуть: "К росписи готов!".

Также Politeka сообщала, что Сергей Лазановский прервал концерт для предложения руки и сердца: "Я очень волнуюсь...".