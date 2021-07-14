Український співак Сергій Лазановський, який переміг у шоу "Голосу країни", захопив шанувальників
Молодий виконавець нещодавно прославився на всю країну після перемоги в музичному шоу "Голос країни", де він був у команді Наді Дорофєєвої. Зараз уродженець невеликого села в Івано-Франківській області продовжує серйозно працювати над кар'єрою співака. На одному з його концертів сталася приємна несподівана подія, пише Politeka.net.
Сергій Лазановський зупинив виступ і покликав на сцену дівчину на ім'я Наталя.
"Я дуже хвилююся насправді», - зазначив артист.
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"Подивися на всіх цих людей, відчуй себе зіркою. Ти реально будеш зіркою, тому що в однієї людини є, що тобі сказати», - сказав Сергій.
Потім на сцену вийшов хлопець з величезним букетом квітів і зробив дівчині пропозицію.
Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Лазановський засвітився з дитиною на руках: несподівані кадри після концерту.
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