Український співак Сергій Лазановський, який переміг у шоу "Голосу країни", розбурхав несподіваною демонстрацією весільного букета

Зовсім недавно 26-річний артист з невеликого села в Івано-Франківській підірвав всю Україну, перемігши в музичному шоу "Голос країни", де він був у команді Наді Дорофєєвої. Після проекту він продовжив займатися творчістю і зараз готується до випуску нового кліпу.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Лазановський несподівано поділився цікавою фотографією. Співак опублікував знімок великого букета з ніжними квітами, який виглядав дуже по-весільному.

"До розпису готовий. Неочікувано, правда?",- підписав фото Сергій.

Без сумніву, фото такого букета, та ще й з подібним підписом змусило похвилюватися багатьох прихильниць молодого співака. Втім, трохи пізніше Лазановський вирішив прояснити ситуацію.

Він зняв себе на відео з тим самим букетом. У кадрі співак з'явився в елегантному костюмі з краваткою-метеликом.

"Та ладно-ладно, не хвилюйтеся. Це всього-на-всього зйомки кліпу. Але хто знає, чим це закінчиться...", - загадково вимовляє на кадрах Лазановський.

Судячи з усього, зараз підготовка до весілля для кліпу йде повним ходом.

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