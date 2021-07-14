Начинающий украинский певец Сергей Лазановский, который победил в шоу «Голосу країни», взбудоражил неожиданной демонстрацией свадебного букета

Совсем недавно 26-летний артист из небольшого села в Ивано-Франковской взорвал всю Украину, победив в музыкальном шоу «Голос країни», где он был в команде Нади Дорофеевой. После проекта он продолжил заниматься творчеством и сейчас готовится к выпуску нового клипа.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Лазановский неожиданно поделился любопытной фотографией. Певец опубликовал снимок большого букета с нежными цветами, который выглядел очень по-свадебному.

«К росписи готов. Неожиданно, правда?», - подписал фото Сергей.

Без сомнения, фото такого букета, да еще и с подобной подписью заставило поволноваться многих поклонниц молодого певца. Впрочем, чуть позже Лазановский решил прояснить ситуацию.

Он снял себя на видео с тем самым букетом. В кадре певец появился в элегантном костюме с галстуком-бабочкой.

«Да ладно-ладно, не волнуйтесь. Это всего-навсего съемки клипа. Но кто знает, чем это закончится…», - загадочно произносит на кадрах Лазановский.

Судя по всему, сейчас подготовка к свадьбе для клипа идет полным ходом.

Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский прервал концерт для предложения руки и сердца.

Как сообщала Politeka, победитель "Голосу країни" Лазановский засветился с ребенком на руках.

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