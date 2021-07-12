Відомий український співак Сергій Лазановський, переможець "Голосу країни", показав, як його зустрічали фанати

Молодий артист продовжує займатися творчістю, активно гастролюючи, пише Politeka.net. Про свої успіхи Лазановський розповідає в Instagram, в якому зараз у нього 24,9 тисячі підписників.

В одному з нових постів співак показав, як його зустрічали фанати. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах переможець відомого шоу вийшов до шанувальників, і навіть взяв на руки дитину.

"с. Довге ❤️

Дякую за такий теплий та енергетично наповнений прийом❤️

Обійняв вас ♪

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P. S. Фото після концерту роблю з усіма 😉", - написав Лазановський.

За чотири години публікація зібрала понад 1,5 тисячі лайків і багато коментарів.

"❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍", "😍😍😍😍😍", "🥰😍😍😍", "Наш найрідніший ❤️", "а коли буде Івано-Франківськ хочеться на ваш концерт знову", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Сергій Лазановський переміг у 11-му сезоні шоу "Голос країни" у складі команди Наді Дорофєєвої. Артист виграв квартиру в одному з київських ЖК і право виступити на фестивалі Atlas Weekend.

Примітно, що любов до музики Сергію прищепила мама, яка співала завжди і скрізь.

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