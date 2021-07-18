Певец Сергей Лазановский, который победил на "Голосе страны", устроил тур по Украине
Как передает Politeka.net, кадрами одного из концертов исполнитель поделился на своей страничке в Instagram.
После победы на главном песенном конкурсе страны в команде Нади Дорофеевой Сергей только начинает свой творческий путь, но уже имеет множество фанатов.
Очередной концерт победитель "Голоса" дал жителям Судовой Вишни, что на Львовщине, а вот поклонницы не давали покоя своему любимцы даже вне сцены.
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"Вчера секретов не было никаких. Кое-кто увидел больше, чем остальные", - говорится в подписи к видео.
На опубликованных кадрах видно, что к Сергею выстроилась очередь девушек.
"Здесь переодевается Сергей Лазановский, а тут просто толпа... Просто не дают человеку переодеться", - поделилась поклонница певца.
Напомним, Концерт победителя «Голосу країни» Лазановского завершился предложением руки и сердца: «Пусть весь мир подождет…».
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