Співак показав, як проводить час

Відомий український співак Сергій Лазановський, переможець "Голосу країни" здивував заявою

Артист після перемоги на відомому шоу став набирати популярність, пише Politeka.net. Співак виступив в декількох міста України, але зараз вирішив зробити перепочинок.

Лазановський здивував заявою у своєму Instagram. Артист зняв басейн і поставив геолокацію, що знаходиться в Болгарії.

А пізніше зняв, як йде по піску, а його ноги омивають хвилі.

Артист похвалився красивим морем.

"Сім днів мене не шукайте. Всіх обійняв", - написав Лазановський.

На другому відео співака зняли в плавках, коли він забігав у море і пірнув у воду.

Зазначимо, Сергій Лазановський працював актором театру і кіно, але залишив професію, вирішивши присвятити себе музиці.

Відомо, що артист родом із села Попельники (Івано-Франківська область). Любов до музики хлопцеві прищепила мама, він знімав з нею кліпи, і одне з відео набрало популярність в мережі.

Після цього артист прийшов на 11-ий сезон шоу «Голос країни», де вибрав тренера Надю Дорофєєву.

Примітно, що на проект Лазановський прийшов вдруге і на сліпих прослуховуваннях розгорнув крісла всього двох тренерів.

В результаті перемоги артист отримав квартиру в одному з київських ЖК і право виступити на фестивалі Atlas Weekend.

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