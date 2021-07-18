Відомий український співак Сергій Лазановський, переможець "Голосу країни" здивував заявою
Артист після перемоги на відомому шоу став набирати популярність, пише Politeka.net. Співак виступив в декількох міста України, але зараз вирішив зробити перепочинок.
Лазановський здивував заявою у своєму Instagram. Артист зняв басейн і поставив геолокацію, що знаходиться в Болгарії.
А пізніше зняв, як йде по піску, а його ноги омивають хвилі.
Єдиного сина Софії Ротару потрясла непоправна втрата: "Світла пам'ять..."
Зливи, град і шквали "атакують" Україну, оголошено штормове попередження: де чекати негоди
Пенсії українцям піднімуть ще два рази, в ПФУ назвали суми: "Зросте до..."
Тіна Кароль лягла на Балана прямо на сцені й збентежила Потапа: "Не перемикайтеся!"
Стихія забрала життя українського лікаря: за 20 років встиг врятувати сотні дітей
Артист похвалився красивим морем.
"Сім днів мене не шукайте. Всіх обійняв", - написав Лазановський.
На другому відео співака зняли в плавках, коли він забігав у море і пірнув у воду.
Зазначимо, Сергій Лазановський працював актором театру і кіно, але залишив професію, вирішивши присвятити себе музиці.
Відомо, що артист родом із села Попельники (Івано-Франківська область). Любов до музики хлопцеві прищепила мама, він знімав з нею кліпи, і одне з відео набрало популярність в мережі.
Після цього артист прийшов на 11-ий сезон шоу «Голос країни», де вибрав тренера Надю Дорофєєву.
Примітно, що на проект Лазановський прийшов вдруге і на сліпих прослуховуваннях розгорнув крісла всього двох тренерів.
В результаті перемоги артист отримав квартиру в одному з київських ЖК і право виступити на фестивалі Atlas Weekend.
Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Лазановський показав свою найріднішу людину
А ще Politeka писала, що фанатки застали переможця" Голосу країни " Лазановського зненацька
Також Politeka повідомляла, що переможець "Голосу країни" Лазановський в костюмі і метелику змусив фанаток здригнутися