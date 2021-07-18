Известный украинский певец Сергей Лазановский, победитель "Голосу країни" удивил заявлением
Артист после победы на известном шоу стал набирать популярность, пишет Politeka.net. Певец выступил в нескольких города Украины, но сейчас решил сделать передышку.
Лазановский удивил заявлением в своем Инстаграм. Артист снял бассейн и поставил геолокацию, что находится в Болгарии.
А позже снял, как идет по песку, а его ноги омывают волны.
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Артист похвастался красивым морем.
"Семь дней меня не ищите. Всех обнял", - написал Лазановский.
На втором видео певца сняли в плавках, когда он забегал в море и нырнул в воду.
Отметим, Сергей Лазановский работал актером театра и кино, но оставил профессию, решив посвятить себя музыке.
Известно, что артист родом из села Попельники (Ивано-Франковская область). Любовь к музыке парню привила мама, он снимал с ней клипы, и одно из видео набрало популярность в сети.
После этого артист пришел на 11-ый сезон шоу «Голос країни», где выбрал тренера Надю Дорофееву.
Примечательно, что на проект Лазановский пришел во второй раз и на слепых прослушиваниях развернул кресла всего двух тренеров.
В результате победы артист получил квартиру в одном из киевских ЖК и право выступить на фестивале Atlas Weekend.
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