Певец показал, как проводит время

Известный украинский певец Сергей Лазановский, победитель "Голосу країни" удивил заявлением

Артист после победы на известном шоу стал набирать популярность, пишет Politeka.net. Певец выступил в нескольких города Украины, но сейчас решил сделать передышку.

Лазановский удивил заявлением в своем Инстаграм. Артист снял бассейн и поставил геолокацию, что находится в Болгарии.

А позже снял, как идет по песку, а его ноги омывают волны.

Артист похвастался красивым морем.

"Семь дней меня не ищите. Всех обнял", - написал Лазановский.

На втором видео певца сняли в плавках, когда он забегал в море и нырнул в воду.

Отметим, Сергей Лазановский работал актером театра и кино, но оставил профессию, решив посвятить себя музыке.

Известно, что артист родом из села Попельники (Ивано-Франковская область). Любовь к музыке парню привила мама, он снимал с ней клипы, и одно из видео набрало популярность в сети.

После этого артист пришел на 11-ый сезон шоу «Голос країни», где выбрал тренера Надю Дорофееву.

Примечательно, что на проект Лазановский пришел во второй раз и на слепых прослушиваниях развернул кресла всего двух тренеров.

В результате победы артист получил квартиру в одном из киевских ЖК и право выступить на фестивале Atlas Weekend.

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