Висхідна зірка українського шоу-бізнесу Сергій Лазановський, переможець "Голосу країни", порадував фанатів новим постом в Instagram
Як пише Politeka.net, Лазановський став досить популярним серед українців після тріумфу на шоу "Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Зараз співак відпочиває на морі, але не забуває радувати фанатів в Instagram новими публікаціями.
На фото, які Сергій показав, він виступав в Івано-Франківській області. На першому знімку Лазановський підійшов до краю сцени і присів біля фанатів, а на другому - танцював з ефектними дівчатами в червоному. Красуні були в сукнях з розрізами до стегна.
"Моменти", - написав Сергій.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Вау, дуже красиві фото", " у фіналі Голосу країни голосувала за тебе і ніколи б не подумала, що приїдеш в моє маленьке містечко виступати. Успіхів тобі!".
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