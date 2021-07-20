Висхідна зірка українського шоу-бізнесу Сергій Лазановський, переможець "Голосу країни", порадував фанатів новим постом в Instagram

Як пише Politeka.net, Лазановський став досить популярним серед українців після тріумфу на шоу "Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Зараз співак відпочиває на морі, але не забуває радувати фанатів в Instagram новими публікаціями.

На фото, які Сергій показав, він виступав в Івано-Франківській області. На першому знімку Лазановський підійшов до краю сцени і присів біля фанатів, а на другому - танцював з ефектними дівчатами в червоному. Красуні були в сукнях з розрізами до стегна.

"Моменти", - написав Сергій.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Вау, дуже красиві фото", " у фіналі Голосу країни голосувала за тебе і ніколи б не подумала, що приїдеш в моє маленьке містечко виступати. Успіхів тобі!".

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