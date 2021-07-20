Восходящая звезда украинского шоу-бизнеса Сергей Лазановский, победитель "Голосу країни", порадовал фанатов новым постом в Инстаграм

Как пишет Politeka.net, Лазановский стал довольно популярным среди украинцев после триумфа на шоу "Голос країни", где был в команде Нади Дорофеевой. Сейчас певец отдыхает на море, но не забывает радовать фанатов в Инстаграм новыми публикациями.

На фото, которые Сергей показал, он выступал в Ивано-Франковской области. На первом снимке Лазановский подошел к краю сцены и присел возле фанатов, а на втором - танцевал с эффектными девушками в красном. Красотки были в платьях с разрезами до бедра.

"Моменты", - написал Сергей.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Вау, очень красивые фото", "В финале Голоса страны голосовала за тебя и никогда бы не подумала, что приедешь в мое маленькое местечко выступать. Успехов тебе!".

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