Молодой артист Сергей Лазановский заинтриговал фанатов новым клипом, показав тизер своей видеоработы

Как сообщает Politeka.net, победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский часто радует своих поклонников яркими публикациями в Instagram. Так, в этот раз молодой артист выложил в сеть фрагмент нового клипа, а в подписи к нему заинтриговал признанием.

В коротком тизере к клипу можно увидеть нарядного Сергея, который сидит в кинотеатре с попкорном и смотрит на большом экране красивое видео. В этот момент на фоне звучит его новая песня "Я кохаю". Как видно, в ролике красавчик появился в стильном черном костюме с белоснежной рубашкой и темной бабочкой.

В подписи к публикации Лазановский заинтриговал фанатов: "Ураааааа. Премьера клипа "Я кохаю", уже ждет своего выхода. Вот вам маленький тизер. Обещаю, что вам понравится. В этом видео я сделаю признание в любви. Волнуюсь… Такого у меня давно не было. Распространяйте, пусть каждый будет в ожидании".

Напомним, Концерт победителя «Голосу країни» Лазановского завершился предложением руки и сердца: «Пусть весь мир подождет…».

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