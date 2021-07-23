Молодий переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський зустрів у Болгарії відому українську танцівницю Ілону Гвоздьову

Як повідомляє Politeka.net, відомий молодий артист Сергій Лазановський, який став переможцем останнього сезону вокального шоу "Голос країни", часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно виконавець відправився за кордон - до Болгарії, де зустрів танцівницю Ілону Гвоздьову.

Схоже, співак і хореограф не були знайомі до зустрічі за межами країни. Так що Сергій вирішив викласти в мережу кадри з Ілоною, на підтвердження їх знайомства. На знімках хлопець позує у світлому вбранні - джинсах футболці і сорочці з яскравою пов'язкою на голові. Гвоздьова поруч з ним стоїть в легкому костюмчику ніжного персикового відтінку.

У підписі до публікації Лазановський написав: "Ну що, потанцюємо? Радий знайомству @ilonagvozdeva". Користувачі тут же почали обговорювати знімки, засинаючи співака і хореографа компліментами в коментарях.

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