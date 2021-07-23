Молодой победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский встретил в Болгарии известную украинскую танцовщицу Илону Гвоздеву

Как сообщает Politeka.net, известный молодой артист Сергей Лазановский, который стал победителем последнего сезона вокального шоу "Голос країни", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно исполнитель отправился за границу – в Болгарию, где встретил танцовщицу Илону Гвоздеву.

Похоже, певец и хореограф не были знакомы до встречи за пределами страны. Так что Сергей решил выложить в сеть кадры с Илоной, в подтверждение их знакомства. На снимках парень позирует в светлом наряде – джинсах футболке и рубашке с яркой повязкой на голове. Гвоздева рядом с ним стоит в легком костюмчике нежного персикового оттенка.

В подписи к публикации Лазановский написал: "Ну что, потанцуем? Рад знакомству @ilonagvozdeva". Пользователи тут же принялись обсуждать снимки, засыпая певца и хореографа комплиментами в комментариях.

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