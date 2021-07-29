Переможець телешоу "Голос країни" Сергій Лазановський відверто зізнався в коханні телеведучій Лесі Нікітюк

Як пише Politeka.net, 26-річний український актор театру та кіно, який переміг у талант-шоу "Голос країни" часто радує шанувальників контентом у своєму Instagram. Так, цього разу Сергій Лазановський опублікував ліричне відео, де виконує свою авторську пісню. Під відео співак зізнався в коханні 33-річній українській телеведучій Лесі Нікітюк.

"Надихнувшись історією кохання неймовірно красивої молодої пари із Івано-Франківська @kodzayeva та @iamoleh , я вирішив теж зробити перший крок і освідчитись в коханні прекрасній дівчині @lesia_nikituk❤️ Вона надихає і мотивує мене змінюватись та ставати кращим кожного дня💪🏻 І хай весь світ зачекає, бо я кохаю...🥰", - зізнається співак.

Шанувальники у захваті від заяви Сергія Лазановського, вони написали багато коментарів та почали відмічати Лесю Нікітюк. Як відеарувала дівчина, поки невідомо.

"Неймовірно😍😍😍", " Як це красиво 😍", " Чекаю реакцію і відповідь Лесі🙈🙈🙈✌️✌️✌️❤️❤️❤️", "Так, для @lesia_nikituk це точно буде сюрприз))😍", " 😍Думаю @lesia_nikituk скаже Так 😍", - пишуть фани.

Раніше Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Лазановський блиснув рельєфним торсом на пляжі: "Зарядився…".

Нагадаємо, що переможець "Голосу країни" Лазановський зробив відверту заяву з-за кордону: "За 26 років я вперше…".

А ще Politeka повідомляла, що переможець "Голосу країни" Лазановський загуляв з відомою красунею за кордоном: "Потанцюємо?".