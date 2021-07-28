Переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський розповів, що йому зламали сторінку в Instagram і вимагали грошей

Як повідомляє Politeka.net, молодий український виконавець і переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський розповів своїм шанувальникам, що днями йому зламали сторінку в соцмережі Instagram. Все почалося з того, що хлопець виклав в мережу миле відео з моря, а на тлі звучала відома іноземна пісня.

"Тоді майнула думка "а чи не заблокує мене інста за авторське право", (хоча люди виставляють і нічого). На наступний день прийшло повідомлення від Інстаграм (а-ля instagram), що мою сторінку звинувачують в порушенні авторських прав і видалять через 48 годин!",- розповів Сергій.

А далі він перейшов за посиланням і сам того не підозрюючи передав шахраям свої дані. "І все, тут я зрозумів, що мою сторінку зламали. І ще одне Козирне повідомлення: "на рахунок переведіть кошти, і ми повернемо вашу сторінку". Чесно? Всередині все вирувало, навіть сплакнув", - зізнався артист.

На щастя, Лазановському допомогли повернути його сторінку, за це він у своєму новому пості подякував дівчині, на ім'я Ірина: "з поверненням. Не знаю як, але @irina_batyuk вдалося це зробити. Завжди дивуюся з можливостей цієї людини".

Також Сергій вийшов на зв'язок з фанатами в сторіс, де також розповів про злом його сторінки. "Не вірю досі своїм очам", - підписав сторіс щасливий співак.

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