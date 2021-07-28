Победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский рассказал, что ему взломали страницу в Instagram и требовали денег

Как сообщает Politeka.net, молодой украинский исполнитель и победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский рассказал своим поклонникам, что на днях ему взломали страницу в соцсети Instagram. Все началось с того, что парень выложил в сеть милое видео с моря, а на фоне звучала известная иностранная песня.

"Тогда мелькнула мысль "а не заблокирует меня инста за авторское право" (хотя люди выставляют и ничего). На следующий день пришло сообщение от инстаграм (а-ля instagram), что мою страницу обвиняют в нарушении авторских прав и удалят через 48 часов!", - рассказал Сергей.

А дальше он перешел по ссылке и сам того не подозревая передал мошенникам свои данные. "И все, тут я понял, что мою страницу взломали. И еще одно козырное сообщение: "на счет переведите средства, и мы вернем вашу страницу". Честно? Внутри все бурлило, даже всплакнул", - признался артист.

К счастью, Лазановскому помогли вернуть его страницу, за это он в своем новом посте поблагодарил девушку по имени Ирина: "С возвращением. Не знаю как, но @irina_batyuk удалось это сделать. Всегда удивляюсь с возможностей этого человека".

Также Сергей вышел на связь с фанатами в сторис, где также рассказал о взломе его страницы. "Не верю до сих пор своим глазам", - подписал сторис счастливый певец.

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