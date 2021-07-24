Молодий переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський поділився з шанувальниками новими світлинами з відпочинку в Болгарії
Як пише Politeka.net, 26-річний український актор театру та кіно, який переміг у талант-шоу "Голос країни" часто радує шанувальників контентом у своєму Instagram. Так, цього разу Сергій Лазановський поділився з фанатами яскравими світлинами, які зробив на березі моря в Болгарії.
Окрім цього, співак зізнався, що ця поїздка за кордон – його перший відпочинок на морі.
"За 26 років я вперше відпочиваю на морі🙈 Кину в нього монетку, щоб повертатись так кожного року😂 Мені сподобалось🥰😍 А ви любите море чи гори?", - запитав артист у шанувальників.
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Фанати Сергія Лазановського поставили понад тисячу лайків та прокоментували пост співака.
"Неймовірний🔥😍", "Вауууу😍😍😍", "Йоу які фото😍 фотографу лайк 👍🏻👍🏻", " Більше гори 😌🏞️ але море теж прекрасне ✨", "Красивий😍фото дуже класні 😌😍", - пишуть фанати.
Зауважимо, що Сергій народився у селі Попельники Івано-Франківської області. Працює викладачем на музичній кафедрі в Університеті Короля Данила.
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