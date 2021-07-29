Победитель телешоу "Голос страны" Сергей Лазановский откровенно признался в любви телеведущей Лесе Никитюк

Как пишет Politeka.net, 26-летний украинский актер театра и кино, который победил в талант-шоу "Голос страны" часто радует поклонников контентом в своем Instagram. Так, на этот раз Сергей Лазановский опубликовал лирическое видео, где исполняет свою авторскую песню. Под видео певец признался в любви 33-летней украинской телеведущей Лесе Никитюк.

"Вдохновившись историей любви невероятно красивой молодой пары из Ивано-Франковска @kodzayeva и @iamoleh, я решил тоже сделать первый шаг и признаться в любви прекрасной девушке @lesia_nikituk❤️ она вдохновляет и мотивирует меня меняться и становиться лучше каждый день 💪🏻 И пусть весь мир подождет, потому что я люблю... 🥰 ",- признается певец.

Поклонники в восторге от заявления Сергея Лазановського, они написали много комментариев и начали отмечать Лесю Никитюк. Как видеоировала девушка, пока неизвестно.

"Невероятно", "как это красиво", " жду реакцию и ответ Леси🙈🙈🙈✌️✌️✌️❤️❤️❤️", "Да, для @lesia_nikituk это точно будет сюрприз))", "Думаю @lesia_nikituk скажет Так", - пишут фаны.

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