Переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський показав кумедне відео зі свого відпочинку на морі

Як повідомляє Politeka.net, молодий виконавець переможець вокального шоу "Голос країни" Сергій Лазановський часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно красень відправився на море в Болгарію, звідки також почав показувати фото і відео в мережі.

Так, цього разу Сергій опублікував на своїй станиці чарівне відео, на якому з'явився в цікавому образі. Як видно, в ролику босоногий хлопець бродить по морю з хвилями і насолоджується цим процесом. Перед камерою він з'явився в коротких світлих шортах і смугастій сорочці, яку не став застібати, демонструючи рельєфний прес.

У підписі до відео Лазановський написав: "Зарядився хорошою енергетикою. Тепер готовий заряджати і вас. До зустрічі на концертах. P. S. Море, спасибі за таке тепле знайомство". Користувачі тут же почали обговорювати нове відео артиста, засинаючи його компліментами в коментарях.

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