Телеведущая Леся Никитюк показала, как проводит время на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Красотка стала широко известной благодаря проекту "Орел и Решка", а сейчас ведет множество популярных программ. Красотка также ведет активно страничку в Инстаграм, делясь интересным контентом.

На новом фото Леся показалась в "невидимом" купальнике. Красотка стояла у берега водоема, взяв весло. Красотка решила попробовать SUB-серфинг. На втором фото Леся уже плавала, управляя доской.

"На чиле", - подписала фотографии Леся Никитюк.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии под публикацией:

"Девушка с веслом - современная версия, летняя в купальнике", "Извините, и так жарко как в аду, а она решила еще градус поднять", "На расслабоне", "Вот это ноги", "Леся, ты как барби, которая ловит рыбу", "Легенда завтрашнего дня".

Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский показал, что было после его признания в любви Никитюк

А еще Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Лазановский заикнулся о свадьбе Никитюк

Также Politeka сообщала, что победитель "Голосу країни" Лазановский публично признался в любви Лесе Никитюк, видео



